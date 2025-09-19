В Ленинском округе строят подземный переход для пешеходов

В Ленинском городском округе в рамках третьего этапа масштабной реконструкции Каширского шоссе приступили к возведению подземного пешеходного перехода. Данный переход строится в районе Проектируемого проезда № 5208. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Параллельно ведутся работы по устройству дорожной одежды, разработке грунта, монтажу бортового камня на участке от съезда на Володарское шоссе до Белокаменного шоссе. Также в рамках 3 этапа ведутся работы по укладке нижнего слоя асфальтобетона на съезде с А-105 на Каширское шоссе на въезде в деревне Апаринки. Завершить работы по 3 и 4 этапам планируется в 4 квартале следующего года», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В настоящее время рабочие проводят засыпку фундамента опор для будущего пешеходного перехода.

«Реализация этих проектов направлена на повышение безопасности дорожного движения как для водителей, так и для пешеходов, сокращение времени в пути и устранение пробок на одном из ключевых направлений Подмосковья», — добавил замглавы Ленинского городского округа Андрей Пальтов.

В рамках третьего этапа реконструкции в районе деревни Апаринки построят путепровод через А-105 и два подземных пешеходных перехода. На четвертом этапе появится транспортная развязка на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе, будут обустроены дублеры и разворотные участки. В составе будущей развязки над основным ходом Каширского шоссе возведут путепровод длиной около 191 метра, который перераспределит транспортные потоки и обеспечит бессветофорное движение в сторону Москвы и области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.