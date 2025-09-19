В Ленинском округе стартовало строительство подземного пешеходного перехода

В Ленинском округе дорожники приступили к строительству подземного пешеходного перехода в районе Проектируемого проезда 5208. Сейчас на объекте ведется засыпка фундамента опор. Работы выполняются в рамках 3 этапа реконструкции Каширского шоссе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Параллельно ведутся работы по устройству дорожной одежды, разработке грунта, монтажу бортового камня на участке от съезда на Володарское шоссе до Белокаменного шоссе. Также в рамках 3 этапа ведутся работы по укладке нижнего слоя асфальтобетона на съезде с А-105 на Каширское шоссе на въезде в дер. Апаринки. Завершить работы по 3 и 4 этапам планируется в 4 квартале следующего года», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В рамках 3 этапа реконструкции в районе д. Апаринки будет построен путепровод через А-105, два подземных пешеходных перехода. В рамках 4 этапа будет построена транспортная развязка на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе, обустроены дублеры и разворотные участки. В составе будущей развязки над основным ходом Каширского шоссе будет построен путепровод протяженностью порядка 191 м, который перераспределит транспортные потоки и обеспечит бессветофорный проезд в сторону Москвы и области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, «необходимо все объяснять».