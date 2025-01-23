В Ленинском округе пролет строящегося путепровода опустили в проектное положение

«В ближайшее время строители приступят к армированию плиты пролетного строения. Путепровод через А-105 строится в рамках транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе. В конце прошлого года здесь было завершено строительство путепровода через Каширское шоссе», — рассказали в министерстве.

Открыть движение по развязке, в составе которой два путепровода через Каширское шоссе и А-105, планируется во II квартале 2025 года. Новый транспортный объект позволит обеспечить бессветофорный проезд с Каширского на Володарское шоссе со стороны Москвы и области, а также удобный выезд с Володарского на Каширское шоссе в сторону Москвы и области. В результате водители смогут экономить 10 минут в пути.

В декабре 2024 года в рамках 1 этапа реконструкции Каширского шоссе было открыто движение по разворотной эстакаде между Каширским шоссе и А-105 в районе деревни Апаринки, которая обеспечила бессветофорный проезд с Каширского шоссе в сторону Москвы и позволила водителям сэкономить до 10 минут за счет перераспределения транспортных потоков на данном участке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.