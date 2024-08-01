В Ленинском округе продолжается ремонт Володарского шоссе

Работы ведутся на участке длиной 7,5 км от ул. Первомайской в д. Мисайлово до ул. Революционной в с. Молоково.

«Сейчас дорожники фрезеруют старое покрытие и приступили к укладке асфальта. Работы ведутся в ночное время, чтобы минимизировать неудобства автомобилистов», — пояснили в пресс-службе.

Участок ремонта обеспечит комфортный и безопасный проезд 34 тыс. автолюбителей до Каширского шоссе и трассы А-105, в Москву, аэропорт Домодедово и до других населенных пунктов. Также местным жителям будет удобнее ездить к школам, детским садам, Молоковской врачебной амбулатории, мемориалу Великой Отечественной войны и жанровой скульптуре Поэту Е. Зубову.

Всего в округе в рамках нацпроекта отремонтируют еще две дороги общей протяженностью 1,5 км: участок Каширского шоссе вблизи п. Петровское и центральную улицу в д. Коробово от А-105 до ул. Лесной, которая была выбрана жителями по результатам голосования на портале «Добродел». В ходе ремонта на всех участках специалисты заменят асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку.

На муниципальной сети из планируемых к ремонту 16 дорог общей протяженностью свыше 14 км отремонтировали 15, в том числе в г. Видное — улицы Школьную, Советскую, Черняховского, а также проспект Ленинского Комсомола и Белокаменное шоссе. Сейчас к работам приступили на дороге в деревне Малое Видное.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.