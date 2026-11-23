Администрация Ленинского городского округа рассмотрела обращение об установке шлагбаума и установила, что он находится на частной территории. Муниципалитет не согласовывал его установку и не определял тарифы на проезд, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Шлагбаум с координатами 55.586808, 37.818019 расположен на частном земельном участке с кадастровым номером 50:21:0050404:2707. Об этом администрация Ленинского городского округа Московской области сообщила по итогам рассмотрения обращения об установке ограждающего устройства.

Собственник вправе самостоятельно определять условия доступа на принадлежащий ему земельный участок.

По этой причине администрация не участвовала в проработке мероприятий по обеспечению доступа к образуемым земельным участкам. Установку шлагбаума муниципалитет не согласовывал и тарифы на проезд не устанавливал.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.