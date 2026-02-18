В Ленинском округе Подмосковья начали строить въезд в ЖК «Горки Парк» с А-105

В Ленинском городском округе стартовало строительство новой автомобильной дороги, которая обеспечит въезд в жилой комплекс «Горки Парк» с федеральной трассы А-105. Работы планируют завершить в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В составе проекта предусмотрено возведение двухполосного путепровода длиной около 150 метров для удобного заезда в зону жилой застройки. По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина, завершить строительство планируют в 2027 году. После ввода дороги транспортная доступность улучшится для 27 тысяч жителей.

Дорога позволит сократить время в пути на 15 минут и уменьшить перепробег на 6 км. Сейчас на участке ведутся подготовительные работы: организованы временные подъезды, на путепроводе проведена забивка пробных свай и динамические испытания.

Участок строительства определен от КП «Коробово» до въезда в ЖК «Горки Парк». Дорога пройдет параллельно А-105 с разворотной петлей и заездом в деревню Коробово. Для пешеходов построят тротуары и установят новую автобусную остановку. Строительство выезда из жилого комплекса выполнит застройщик.

