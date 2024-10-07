В Ленинском округе оштрафован водитель «Газели» за незаконный сброс мусора

Очередной случай несанкционированного сброса мусора на контейнерной площадке зафиксирован в Ленинском городском округе. Он произошел в рабочем поселке Боброво. Нарушителю выписан штраф. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«На камеру видеонаблюдения системы „Безопасный регион“ попало правонарушение, совершенное водителем автомобиля „Газель“. 19 сентября текущего года в вечернее время он подъехал к контейнерной площадке в жилом комплексе „Восточное Бутово“ Ленинского округа и оставил там крупногабаритный мусор, который по закону необходимо утилизировать в специально установленном порядке. Благодаря фиксации правонарушения и госномера транспортного средства водителю придется оплатить штраф», — рассказали в пресс-службе.

Штрафы за незаконный сброс отходов назначаются по упрощенной процедуре. Санкции для граждан могут составлять до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, для юридических лиц — до 200.

В пресс-службе администрации Ленинского округа напомнили, что жители Московской области обязаны утилизировать мусор в том населенном пункте, где они проживают и где заключили договор на вывоз отходов с региональным оператором. Нарушением также является сброс строительного мусора в любые контейнеры для бытовых отходов или возле них.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.