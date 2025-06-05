В Ленинском округе обновили 22 участка дорожного покрытия

В подмосковном Ленинском городском округе завершены работы по обновлению дорожного покрытия на 22 участках общей площадью 75 100 квадратных метров и протяженностью 12 километров. Данная инициатива реализована в рамках программы по повышению безопасности и модернизации современной дорожно-транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В 2025 году планируем существенно расширили программу дорожных работ в Ленинском округе. Вместо изначально запланированных 19 участков будет обновлено 28, общей протяженностью около 16 километров. Наша цель — обеспечить комфорт и безопасность для всех жителей Ленинского округа. Ремонт дорог — важная часть этой работы. Мы применяем современные материалы и технологии для обеспечения долговечности и высокого качества дорожного покрытия. Работы выполняются с опережением установленного графика», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

При выполнении работ дорожные службы применяют асфальтобетонную смесь марки ЩМА-16, которая характеризуется повышенной износостойкостью и сниженным уровнем шума от движения транспорта. Планируется завершить ремонт еще 6 участков дорог до конца летнего периода. Ранее сообщалось, кроме 26 участков муниципальной улично-дорожной сети приведут в порядок две дороги регионального значения: участок от трассы А-105 до Володарского шоссе, протяженность около полукилометра и от Каширского шоссе до деревни Дыдылдино — свыше километра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.