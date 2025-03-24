В Ленинском округе начали работы по гидроизоляции на путепроводе через А-105

В Ленинском округе в рамках 2 этапа реконструкции Каширского шоссе строители приступили к работам по устройству гидроизоляции на пролетном строении путепровода через дорогу А-105. До конца текущего месяца планируется приступить к укладке асфальта, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Также ведется устройство соединительного участка путепровода через А-105 с путепроводом через Каширское шоссе. Оба путепровода строятся в составе транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе. Открыть движение по развязке планируется во II квартале 2025 года», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Параллельно продолжаются работы в рамках 3 этапа реконструкции, где в районе д. Апаринки будет построен еще один путепровод через А-105, два подземных пешеходных перехода. Завершить работы планируется в 3 квартале 2026 года.

Также проводится реализация 4 этапа реконструкции Каширского шоссе, в рамках которого будет построена транспортная развязка на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе, обустроены дублеры и разворотные участки. Завершить работы планируется во II квартале 2026 года. В составе будущей развязки над основным ходом Каширского шоссе будет построен путепровод протяженностью порядка 191 м, который перераспределит транспортные потоки и обеспечит бессветофорный проезд в сторону Москвы и области.

В декабре прошлого года в рамках 1 этапа реконструкции Каширского шоссе было открыто движение по разворотной эстакаде между Каширским шоссе и А-105 в районе д. Апаринки, которая обеспечила бессветофорный проезд с Каширского шоссе в сторону Москвы и позволила водителям сэкономить до 10 минут за счет перераспределения транспортных потоков на данном участке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог. Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.