В Ленинском округе на маршруты вышли четыре новых автобуса КАВЗ

Четыре новых автобуса КАВЗ-4270 начали перевозить пассажиров на маршрутах № 471 и № 871, связывающих Ленинский округ с Москвой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Три новых автобуса вышли на маршрут № 471 «Видное (ст. Расторгуево) — Москва (м. Домодедовская)», еще один — на смежный межрегиональный маршрут № 871 «Горки Ленинские (Южная Долина) — Москва (м. Домодедовская)». Администрация Ленинского округа сообщила об этом со ссылкой на Минтранс Подмосковья.

Каждый автобус вмещает до 90 пассажиров, в том числе 28 сидячих. В салонах есть отопление, вентиляция, кондиционеры, USB-разъемы, электронные табло и звуковое оповещение об остановках. Для маломобильных пассажиров и родителей с колясками предусмотрены низкий пол, механическая аппарель, просторная накопительная площадка и система «книлинг». За безопасность отвечают камеры видеонаблюдения и защита дверей от защемления.

«Новые автобусы работают на экологичном топливе, оборудованы всем необходимым для маломобильных пассажиров и родителей с колясками. Продолжим работу по развитию транспортной инфраструктуры округа», — отметил заместитель главы Ленинского городского округа Андрей Пальтов.

Маршрут № 871 теперь обслуживают два автобуса малого и два большого класса. Новое расписание предусматривает 56 рейсов и восемь заездов к остановке «Санаторий».

В администрации подчеркнули, что обновление транспорта продолжится, а повышение качества перевозок остается одним из приоритетов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.