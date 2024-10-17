В Кузбассе поймали более 150 подростков-нарушителей на железной дороге

За 9 месяцев было проведено 60 рейдов, в ходе которых 114 подростков были пойманы за транспортные правонарушения, 23 — за другие, а 15 оказались безнадзорными. 48 несовершеннолетних были привлечены к административной ответственности, из которых 27 — за действия, угрожающие безопасности движения. Также отмечается, что родители или законные представители несут ответственность за действия детей: за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей было привлечено 125 человек.

Начальник Кузбасского ЛУ МВД России Денис Левашов подчеркнул, что подростки не всегда осознают опасность на железной дороге, особенно когда слушают музыку в наушниках — это мешает им услышать приближающийся поезд. Он отметил важность роли родителей в формировании безопасного поведения детей.

В Кузбассе активно проводятся профилактические мероприятия. С начала года инспекторы провели почти 300 мероприятий, включая экскурсии для школьников и воспитанников детских садов по детской железной дороге.

«Для ребят из разных учреждений мы проводили экскурсию по детской железной дороге в Кемерове, объясняли им на ее примере, как нужно вести себя в таких местах, рассказывали им правила безопасного поведения. После путешествия по детской железной дороге ребята получили от сотрудников подарки — разноцветные рюкзаки», — подчеркнула начальник отделения по делам несовершеннолетних (ОДН) Кузбасского ЛУ МВД России Анна Артамохина.