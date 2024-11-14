В Кузбассе открылась объездная дорога вокруг Кемерова

Начальник УГИБДД России по региону Олег Глухарев сообщил, что в Кузбассе открылась новая долгожданная объездная дорога вокруг Кемерова, сообщает Сiбдепо .

Он указал на безопасность движения на новой трассе, которая разделена на два района и в настоящее время охраняется четырьмя экипажами полиции, пока водители не привыкнут к маршруту. За время эксплуатации не было зарегистрировано ни одного дорожно-транспортного происшествия.

«По территориальности она (трасса – ред.) разбита на два района. В сутки 4 экипажа курирует эту трассу до тех пор, пока люди не привыкнут. ДТП там не допущено», — заявил полицейский.

Новая дорога протяженностью 47 км соединяет федеральную трассу Р-255 «Сибирь», позволяя объехать город. Строительство трассы реализовано в рамках поручений президента России и стало частью программы социально-экономического развития региона.

Общая стоимость проекта составила 3,7 миллиарда рублей, из которых 21,2 миллиарда было выделено из федерального бюджета.