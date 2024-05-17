В Кузбассе Nissan пробыл в розыске всего 20 минут

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В Новокузнецке угнанную машину нашли спустя 20 мин после объявления в розыск

В кемеровском Новокузнецке местный житель заявил в полицию о пропаже своей иномарки Nissan Sunny. Правоохранители объявили авто в розыск и вычислили машину уже через 20 минут, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

После обращения автовладельца экипажи полиции получили ориентировку на пропавшего «японца». Уже через 20 минут сотрудники ГАИ, дежурившие в Новоильинском районе, заметили похожий на разыскиваемый автомобиль. Транспортное средство стояло на улице Звездова.

За рулем приметного Nissan находился 23-летний мужчина. В беседе с инспекторами водитель признался, что машина ему не принадлежит. По словам злоумышленника, он взял иномарку, «чтобы покататься».

Владелец Nissan позже документально подтвердил, что найденная машина действительно является его собственностью.

Катавшегося на чужом авто кузбассовца задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).