В Курске снова запустили электрички до Лукашевки на дороге с Курчатовым

12 февраля снова было запущено движение на участке Курск-Лукашевка. Его поставили на паузу в августе 2024 года, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Две пары составов соединили Курск и Курчатов. В 2025 году там заработал модульный вокзал. Были открыты зал ожидания, санитарные помещения и касса по продаже билетов.

Пассажиры будут ездить на современных двухвагонных дизельных поездах «Орлан». Они ходят дважды в сутки и делают остановки, в том числе в Дьяконове, Рышкове и Курчатове.

6 августа 2024 года боевики ВСУ вторглись в Курскую область. Их полностью разгромили и выбили из региона 26 апреля 2025-го.

