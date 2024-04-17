В Крыму ограничили движение транспорта на границе с Херсонской областью

В Крыму введено временное ограничение движения транспорта на участке автодороги «Граница с Херсонской областью — Джанкой — Феодосия» от города Джанкоя до села Победное Джанкойского района, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

В своем Telegram-канале Лукашенко отметил, что объехать участок можно по следующему пути: от автодороги «Граница с Херсонской областью — Симферополь — Алушта — Ялта» до Азовского через населенные пункты Серноводское, Рубиновка, Азовское Джанкойского района в прямом и обратном направлениях.

Кроме того, изменилась схема движения пригородных и междугородних автобусов.

Местным жителям принесли извинения за появившиеся неудобства. Лукашенко заявил, что в ближайшее время будет опубликована временная схема объезда.

О снятии ограничений власти Крыма сообщат дополнительно.