В Краснознаменске Подмосковья усилят маршрут № 486 с 11 апреля

Два автобуса большого класса выйдут на маршрут № 486 «Краснознаменск — Москва (м. Саларьево)» с 11 апреля в Краснознаменске. Транспорт будет работать по будням, также изменится расписание и увеличится число рейсов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С 11 апреля на маршрут № 486 добавят два автобуса большого класса. Они будут курсировать по будням. В результате на линии станут работать шесть автобусов большого класса в будние дни и четыре — по выходным.

После увеличения подвижного состава изменится расписание. Общее число рейсов возрастет до 48. Сейчас первый автобус по будням отправляется от остановки «Госпиталь» в 06:00, последний рейс от станции метро «Саларьево» — в 21:20.

Кроме того, с 11 апреля маршрут начнет работать и по воскресеньям. В этот день запланировано 30 рейсов.

На маршруте действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими картами, а также транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.