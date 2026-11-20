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Автобусы Мострансавто № 486 «Краснознаменск — Москва (м. Саларьево)» с 21 ноября будут отправляться по будням по скорректированному расписанию. Изменения внесены с учетом обращений пассажиров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С 21 ноября на маршруте Мострансавто № 486 «Краснознаменск — Москва (м. Саларьево)» изменится время отправления рейсов по будням. В Минтрансе Подмосковья отметили, что расписание скорректировали с учетом обращений пассажиров.

Первый рейс от остановки «Госпиталь» по будням отправляется в 06:00, последний от станции метро «Саларьево» — в 22:20. Обновленное расписание отправлений от остановки «Госпиталь» разместят на сайте перевозчика и на остановочных пунктах.

Оплатить проезд можно банковскими картами, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальными картами жителей Московской области и Москвы.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.