В Краснозаводске проведут работы по ремонту автодорог, тротуаров и парковок

В городе Краснозаводск Сергиево-Посадского округа планируют провести работы по текущему ремонту автодорог, тротуаров и парковок, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс на выполнение работ по текущему ремонту подъездной автодороги, тротуаров и парковочных пространств в Сергиево-Посадском городском округе», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту (устройство) подъездной автодороги, тротуаров и парковочных пространств в Сергиево-Посадском городском округе.

Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по ремонту подъездной автодороги, тротуаров и парковочных пространств по адресу: г. Краснозаводск, ул. Строителей, дом № 9.

Окончание подачи заявок — 6 мая 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор.