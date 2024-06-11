В Красногорске завершили устройство заезда к детскому клиническому центру

В Красногорске завершено устройство заезда к строящемуся детскому клиническому центру имени Л. М. Рошаля. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Новый двухполосный подъезд длиной 400 метров построен в составе существующей дороги, соединяющей ул. Речную и московский район Митино — в середине мая мы открыли движение по основному ходу. Сейчас укладывают асфальтовое покрытие на парковках, а до конца 2024 года установят накопительные резервуары ЛОС, шумозащитные экраны, переустроят газопровод высокого давления и проведут благоустройство», — сообщил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В ведомстве отметили, что строительство подъездной дороги осуществляется в рамках комплексного плана по развитию дорожной сети возле крупнейшего в Московской области детского центра. Подъезд позволит обеспечить транспортную доступность важного социального объекта как со стороны Москвы, так и со стороны области — он примыкает к границе г. Москвы в районе улиц Дубравной и Зенитчиков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.