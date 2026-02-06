В Красногорске завершили монтаж барьерного ограждения на дороге Путилково – Пятницкое шоссе

В Красногорске завершили установку металлического барьерного ограждения на мосту через реку Журавку в рамках строительства дороги Путилково – Пятницкое шоссе. Общая готовность объекта составляет 67%, завершение работ запланировано на конец 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В городском округе Красногорск продолжается строительство новой дороги, которая соединит микрорайоны с Пятницким шоссе и улучшит транспортную ситуацию на Путилковском шоссе. На данный момент завершен монтаж металлического барьерного ограждения на мосту через реку Журавку. Сейчас ведутся работы по сопряжению моста с основным ходом дороги.

Параллельно специалисты занимаются устройством подпорных стен: проводится уход за бетоном, армирование монолитной облицовки, демонтаж опалубки и подготовка к облицовке. Участок строительства проходит от примыкания к Пятницкому шоссе до границы жилой застройки в Путилково.

Четырехполосная автодорога протяженностью 1,8 км будет оснащена одноуровневой кольцевой развязкой. Для удобства и безопасности жителей предусмотрены пешеходная зона и велодорожка.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.