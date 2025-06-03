В Красногорске завершили монолитные работы на переходе возле ЖК «Большое Путилково»

В Красногорске продолжается строительство тоннеля на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда № 6411. В рамках проекта строители завершили монолитные работы на подземном пешеходном переходе возле ЖК «Большое Путилково», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«На строящемся переходе выполнено устройство внутренних перегородок, в ближайшее время приступят к внутренней отделке. Параллельно ведется разработка грунта для устройства подземной части тоннеля со стороны ЖК «Большое Путилково», продолжается бетонирование и гидроизоляция стен и основания открытой части тоннеля, ведется переустройство инженерных коммуникаций. Строительная готовность искусственного сооружения составляет 67%», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Все работы выполняются в рамках второго этапа реконструкции Путилковского шоссе. Открыть движение по тоннелю планируется в IV квартале 2025 года.

Тоннель протяженностью 500 м обеспечит дополнительную перспективную связь с Пятницким шоссе и возможность бессветофорного выезда на МКАД. Реализация проекта осуществляется в рамках комплексного плана по модернизации и развитию существующей дорожной сети в Путилкове, который улучшит транспортную доступность порядка 100 тыс. жителей микрорайона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.