В Красногорске завершили бетонирование стен тоннеля на Путилковском шоссе

В Красногорске завершили бетонирование 30-метровой центральной секции строящегося тоннеля на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда № 6411, об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Также в рамках второго этапа реконструкции Путилковского шоссе строители продолжают разрабатывать котлован тоннеля и устраивают грунтовые анкеры, переустраивают инженерные коммуникации. Параллельно на объекте продолжается строительство подземного пешеходного перехода у ЖК «Большое Путилково», — добавили в ведомстве.

Новый тоннель (500 метров), открыть движение по которому планируется во II квартале 2025 года, обеспечит дополнительную перспективную связь с Пятницким шоссе и беспрепятственную связь с МКАД в двух уровнях, а также прямой выезд с ул. Сходненской.

Строительство тоннеля осуществляется в рамках комплексного плана по модернизации и развитию существующей дорожной сети в Путилкове, в ходе которого будет построена дорога между Путилково и Пятницким шоссе. Модернизация дорожно-транспортной сети обеспечит беспрепятственную транспортную связь порядка 100 тысяч жителей микрорайона Путилково с Пятницким шоссе и МКАД.

Ранее, в конце 2020 года, для улучшения транспортной доступности микрорайона завершили I этап реконструкции Путилковского шоссе, где расширили участок автодороги (1,6 км) до 4-х полос, построили тротуары и линию наружного освещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.