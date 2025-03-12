В Красногорске запустили новый школьный автобус

В ЖК «Аристово-Митино» в деревне Аристово городского округа Красногорск начал работать новый маршрут школьного автобуса. Его запуск стал возможным благодаря инициативе родителей учащихся и поддержке администрации Красногорска. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Исполняющая обязанности начальника управления образования администрации городского округа Красногорск Ольга Кравец сообщила, что в городском округе организовано 12 маршрутов для подвоза детей из сельских населенных пунктов, где нет образовательных организаций. Ежедневно более тысячи детей пользуются этими маршрутами.

Решение о введении нового маршрута было принято главой городского округа Красногорск Дмитрием Владимировичем Волковым в ответ на просьбы родителей. Теперь детей до школы будет сопровождать педагог, а все автобусы перед выходом на маршрут проходят обязательный технический осмотр.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.