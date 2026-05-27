В Красногорске установили пролет мостика на дублере Пятницкого шоссе

В Красногорске в рамках строительства дублера Пятницкого шоссе дорожники смонтировали пролет велокомпозитного пешеходного мостика через реку Синичку. Общая строительная готовность объекта достигла 32%, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Участок дублера пройдет от примыкания к «старому» Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное до выездной дороги из деревни Юрлово. В рамках проекта построят два путепровода, автомобильный и пешеходный мосты через реку Синичку, а также разворотную петлю при выезде на «старое» Пятницкое шоссе.

«Работы продолжаются преимущественно на искусственных сооружениях. Велокомпозитный мостик и путепровод в районе деревни Сабурово готовы более чем на 90%. Строительные работы сосредоточены на автомобильном мосту, где ведется устройство монолитной подпорной стенки. Также строители работают на путепроводе в районе СНТ «Гея» — здесь ведется устройство гидроизоляции и бетонные работы», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На площадке задействованы 19 рабочих и 8 единиц техники. На основном ходе продолжаются монтаж очистных сооружений, разработка грунта, устройство армогрунтовых подпорных стен, дождевой канализации и дорожного полотна.

Новая четырехполосная дорога протяженностью 5,2 км должна улучшить транспортную ситуацию на Пятницком шоссе и обеспечить доступность близлежащих населенных пунктов. Ожидается, что водители смогут экономить в пути 20–30 минут, а нагрузка на «старое» направление снизится. Проект также предусматривает обустройство пешеходных зон, велодорожек, светофоров, остановок и шумозащитных экранов.

Открыть движение по дублеру планируется в 2027 году.

