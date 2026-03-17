В Красногорске укрепляют основание дублера Пятницкого шоссе

Строители приступили к укреплению основания дублера Пятницкого шоссе в Красногорске. Общая готовность объекта превысила 30%, движение по новой дороге планируют открыть в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дублер пройдет от примыкания к «старому» Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное до выездной дороги из деревни Юрлово. Проектом предусмотрено строительство двух путепроводов, моста через реку Синичку и разворотной петли при выезде на «старое» направление.

«Общая строительная готовность дублера составляет более 30%. Работы проводятся в основном на искусственных сооружениях. Сейчас ведется монтаж и укрупнительная сборка металлоконструкций, устройство монолитных стенок и облицовка армогрунтовых насыпей. Также строители приступили к укреплению основания дороги текстильно-песчаными сваями. Всего на стройплощадке работают порядка 140 рабочих и более 40 единиц техники», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Параллельно специалисты строят системы водоотведения, газопровод и дренажные сети, а также переустраивают инженерные коммуникации.

Новая дорога протяженностью 5,2 км будет четырехполосной. Здесь обустроят пешеходные зоны, велодорожки, светофоры, остановки и шумозащитные экраны. Ожидается, что запуск движения позволит сократить время в пути на 20–30 минут и снизить нагрузку на «старое» Пятницкое шоссе. Срок открытия рабочего движения перенесли из-за корректировки проектной документации.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.