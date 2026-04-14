В Красногорске строят выезд на Пятницкое шоссе до конца 2026 года

Новую дорогу протяженностью 1,7 км строят в Красногорске для соединения Путилковского и Пятницкого шоссе. После открытия движения выезд из жилых микрорайонов станет быстрее, а нагрузка на существующие трассы снизится. Завершить работы планируют в четвертом квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Новая четырехполосная дорога с шириной проезжей части 15 метров будет рассчитана на скорость до 80 км/ч. Проект предусматривает Т-образное примыкание к Пятницкому шоссе, разворотную петлю в разных уровнях в сторону Москвы и кольцевое пересечение у подъезда к Митинскому кладбищу. Также построят мост через реку Журавка, обустроят тротуары и пешеходные переходы.

Строительство началось в марте 2024 года. По данным надзорного ведомства, строительная готовность объекта достигла 50%. Плановую проверку на площадке провели инспекторы Главгосстройнадзора Московской области.

Застройщиком выступает ГКУ МО «Дирекция дорожного строительства». Ввод дороги в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2026 года.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.