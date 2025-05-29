В Красногорске стартовали подготовительные работы по ремонту дублера ул Ленина

С 28 мая в городском округе Красногорск стартовали подготовительные работы по ремонту дублера улицы Ленина в районе от улицы Братьев Горожанкиных до магазина «Лента». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В связи с этим просим жителей городского округа и гостей не парковать транспортные средства в зоне проведения работ, включая парковочные карманы.

В рамках первого этапа ремонта в городском округе приводят в порядок около шести километров муниципальных и восьми километров региональных дорог. Это составляет около 36 тыс. кв. м дорог муниципалитета и порядка 85 тыс. кв. м дорог регионального значения.

«Благодаря погодным условиям, в этом году смогли досрочно приступить к ремонту муниципальных дорог, и уже сейчас полностью завершили работы по 7 из 12 запланированных участков», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Убедительная просьба соблюдать правила дорожного движения и не парковаться в неположенных местах. Это позволяет дорожным службам работать более эффективно, не тратить время на эвакуацию транспортных средств и, как следствие, ускоряет процесс ремонта дорог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.