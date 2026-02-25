В Красногорске с начала года оштрафовали 67 водителей

В Красногорске с начала 2026 года к ответственности за парковку на местах для инвалидов привлекли 67 автомобилистов. Штраф за такое нарушение составляет 5 тыс. рублей, сообщил руководитель муниципального центра управления регионом Никита Коротков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

О результатах работы по выявлению нарушителей правил парковки Коротков доложил на еженедельном оперативном совещании под председательством главы округа Дмитрия Волкова. По его словам, с 1 января инспекторы Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 67 водителей, оставивших автомобили на местах для инвалидов.

Часть 2 статьи 12.19 КоАП РФ предусматривает за данное правонарушение штраф в размере 5 тыс. рублей. Санкция применяется за остановку или стоянку транспортных средств в зонах, предназначенных для автомобилей инвалидов.

Сотрудники административно-технической инспекции администрации Красногорска регулярно проводят рейды, в том числе в зоне действия знака «Парковка для инвалидов». С начала года выявлено 53 автомобиля, припаркованных с нарушениями. Фотоматериалы направлены в УМВД России по городскому округу Красногорск для принятия мер, также проведена профилактическая работа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.