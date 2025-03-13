В Красногорске продолжается строительство четырехполосного дублера Пятницкого шоссе

В Красногорске реализуется крупный проект дорожной инфраструктуры — строительство четырехполосного дублера Пятницкого шоссе протяженностью более 5 километров. Завершение работ планируется к 2026 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На текущий момент на объекте начат монтаж металлоконструкций пролетного строения путепровода. Параллельно ведутся работы по устройству опор моста, переустройству инженерных коммуникаций и строительству ливневой канализации. Новый объект будет включать одноуровневую кольцевую развязку, путепроводы, мост через реку Синичку и разворотную петлю. Это позволит улучшить транспортную доступность и снизить нагрузку на двухполосное Пятницкое шоссе.

Дополнительно планируется обустройство сопутствующей инфраструктуры, включая пешеходные зоны, велодорожки, светофорные объекты, остановочные павильоны и шумозащитные экраны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.