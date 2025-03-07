В Красногорске пресекли незаконную парковку

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В городском Телеграм-канале жители обратили внимание на незаконную парковку большегрузов в Путилково, сообщает пресс-служба администрации округа Красногорск.

По поручению главы муниципалитета Дмитрия Волкова сотрудники администрации совместно с полицией минувшей ночью провели рейд, направленный на пресечение нарушений водителями большегрузов, связанных с остановкой и стоянкой транспортных средств вдоль Спасо-Тушинскинского бульвара.

Подобные рейды будут проводиться регулярно. Кроме того, в городском округе Красногорск регулярно проводятся рейды по выявлению брошенных разукомлектованных транспортных средств. К признакам разукомплектованности относится отсутствие лобового или заднего стекла, пассажирских стекол, отсутствие бампера, крышки багажника, капота, колеса либо оси.

Эвакуация — крайняя мера, которая применяется после комплекса предупредительных мероприятий и судебных вердиктов после выявления брошенных разукомлектованных транспортных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.