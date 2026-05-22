В Красногорске ограничили движение на М-9 из-за ремонта моста

Движение частично ограничили на 34-м км Новорижского шоссе в Красногорске из-за ремонта моста через реку Истру. Работы ведут на левой части сооружения в сторону Москвы, для проезда закрыты две из пяти полос, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дорожные службы восстанавливают деформационный шов и пришовную зону. Эти элементы обеспечивают целостность и долговечность конструкции, компенсируют температурные расширения и транспортные нагрузки. Своевременный ремонт позволит предотвратить развитие дефектов и сохранить безопасность движения.

Водителей просят соблюдать требования временных дорожных знаков, обращать внимание на ограничения скорости и указатели объезда. Завершить работы в обоих направлениях планируют до 30 ноября 2026 года. В ФКУ «Центравтомагистраль» рекомендовали заранее планировать маршрут с учетом возможного увеличения времени в пути.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.