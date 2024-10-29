В Красногорске объявлен конкурс на строительство дороги

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству участка автомобильной дороги в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на строительство участка автомобильной дороги ПК3+00 — ПК5+00 по адресу: г. о. Красногорск, г. Красногорск, дорога от СНТ «Урожай» до а/д Аникеевка-Нахабино (до пересечения с а/д от с. Николо-Урюпино до пос. Нахабино). Планируется построить 210 м дороги.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.