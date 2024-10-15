сегодня в 14:00

В Красногорске объявлен конкурс на строительство автомобильной дороги

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ по 1 этапу строительства автомобильной дороги регионального значения «Волоколамское шоссе — Нахабино» в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

«В рамках выполнения работ в 2026 году планируется построить 426 метров дороги», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на строительство автомобильной дороги регионального значения «Волоколамское шоссе — Нахабино» в городском округе Красногорск.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.