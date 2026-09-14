В Красногорске начали строить очистные сооружения у дороги в Сабурово

Строители начали устраивать фундаменты локальных очистных сооружений в ходе реконструкции дороги в деревне Сабурово городского округа Красногорск. Готовность объекта достигла 50%, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В городском округе Красногорск продолжается реконструкция автомобильной дороги в деревне Сабурово. Строительная готовность объекта составляет 50%. На площадке работают 10 человек, задействовано пять единиц техники.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что специалисты приступили к устройству фундаментов локальных очистных сооружений и буронабивных свай. Одновременно строители формируют насыпь, устанавливают бортовой камень и переустраивают инженерные коммуникации, в том числе протаскивают газопровод в защитном футляре.

«Готовность земляного полотна составляет 50%, двух слоев асфальтобетонного покрытия — 40%», — отметил Сибатулин.

Строители ранее завершили арочное сооружение и его свайный фундамент. Работы начались осенью 2025 года, завершить их планируют во втором квартале 2027 года.

Проект предусматривает расширение проезжей части у ЖК «Сабурово парк», съезда к кладбищу и 130-метрового участка до ЖК «Митино О2», а также строительство дороги до ЖК «Квартал Сабурово» через реку Баньку. На улице Малой Садовой установят светофор. Новая дорога обеспечит выезд из жилых кварталов «Митино О2», «Сабурово парк» и строящегося «Квартала Сабурово» на будущий дублер Пятницкого шоссе. Транспортная доступность улучшится более чем для 10 тыс. человек.

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В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.