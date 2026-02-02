В Красногорске начали сопряжение путепровода на дублере Пятницкого шоссе

В Красногорске приступили к сопряжению путепровода у деревни Сабурово с основным ходом дублера Пятницкого шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Красногорске продолжается строительство дублера Пятницкого шоссе, который соединит район поселка Отрадное с выездной дорогой из деревни Юрлово. На трассе возводят два путепровода, мост через реку Синичку и разворотную петлю при выезде на старое Пятницкое шоссе. Открытие движения по новой дороге запланировано на 2026 год.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что строительная готовность дублера превышает 30%. Основные работы ведутся на искусственных сооружениях: на путепроводе у деревни Сабурово установлены опоры и выполнена сборка металлоконструкций, на путепроводе в районе СНТ «Гея» устраивают буронабивные сваи, а на мосту через реку Синичку ведется сборка металлоконструкций. На вело-пешеходном мосту монтируют опоры.

Параллельно строят системы водоотведения, газопровод и дренажные сети, а также переустраивают коммуникации. Новая дорога улучшит транспортную доступность для жителей Красногорска и Химок, позволит сэкономить до 30 минут в пути и снизит нагрузку на старое направление Пятницкого шоссе. Проезд по дублеру будет бесплатным, строительство финансируется из регионального бюджета.

Длина новой дороги составит 5,2 км, движение будет организовано по четырем полосам. Для безопасности и удобства жителей предусмотрены пешеходные зоны, велодорожки, светофоры, остановочные павильоны и шумозащитные экраны.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.