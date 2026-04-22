В Красногорске начали отсыпку подходов к путепроводу в Опалихе

Строители приступили к устройству песчаной насыпи и подпорных стен на подходах к путепроводу в микрорайоне Опалиха в Красногорске. Готовность объекта составляет 45%, завершить работы планируют в четвертом квартале 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Путепровод возводят через железнодорожные пути для соединения улиц Ольховой и Мира. Сейчас на площадке задействованы более 60 рабочих и 10 единиц техники. Параллельно идет переустройство газопровода.

«Строители приступили к устройству подпорных стен и песчаной насыпи на подходах к путепроводу. Также ведутся работы по армированию плиты пролетного строения и сварочные работы», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Общая протяженность развязки превысит 1,9 км, длина путепровода составит 137 метров. Движение организуют по двум полосам. Реализация проекта улучшит транспортную доступность для более чем 20 тыс. жителей микрорайона и позволит ликвидировать железнодорожный переезд, что повысит безопасность движения поездов на Рижском направлении Московской железной дороги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.