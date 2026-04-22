Глава Удмуртиии Бречалов заявил о внедрении ИИ в медицину

Он отметил, что искусственный интеллект уже стал частью повседневной жизни, однако его внедрение в социальную сферу требует взвешенного подхода.

«В любых изменениях есть, безусловно, и доля объективного (что называется, это актуально и востребовано), и есть доля маркетинга, эмоций и каких-то сверхожиданий — это нормально. Искусственный интеллект — это уже данность. Я не знаю, спросите (ред. — любого): каждый третий, наверное, имеет либо GigaChat у себя установленный, либо DeepSeek, либо, если пользуются „Яндексом“, Алиса AI — это нормально. Но это бытовое применение», — отметил глава региона.

По его словам, в Удмуртии технологии ИИ уже применяются в медицине. Регион реализует совместную программу со Сбером и закупил цифровые продукты для системы здравоохранения.

«У нас большая программа со „Сбером“. К примеру, мы купили у них продукты для здравоохранения. Вы представляете себе работу терапевта или педиатра? Она на существенный процент состоит из заполнения документов. Мы сейчас „допиливаем“, что называется, на сленге айтишников, с ними продукт. Чтобы, когда врач итогово или на первом приеме принимает пациента, голос мог очень качественно трансформироваться сразу в документ, чтобы это потом не печатать руками: вам „Эутирокс-88“ или аспирин и так далее», — заявил Бречалов.

Полная версия интервью с главой Удмуртии выйдет 22 апреля в программе «ОТРажение».

