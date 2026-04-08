В Красногорске начали бетонировать ригели дублера Пятницкого шоссе

Строительство дублера Пятницкого шоссе продолжается в Красногорске. На путепроводе в районе СНТ «Гея» рабочие приступили к бетонированию ригелей опор, общая готовность объекта достигла 32%, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дублер пройдет от примыкания к «старому» Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное до выездной дороги из деревни Юрлово. В рамках проекта построят два путепровода, автомобильный и вело-пешеходный мосты через реку Синичку, а также разворотную петлю при выезде на «старое» направление.

«Ежедневно на площадке работают порядка 90 рабочих и 30 единиц техники. На путепроводе в районе СНТ «Гея» устраивают ростверки, а на части опор начали бетонировать ригели. На автомобильном мосту через р. Синичку завершено устройство ростверков, опор и ригелей, сейчас продолжается укрупнительная сборка металлоконструкций. На вело-пешеходном мосту началась подготовка к устройству пролета», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Параллельно строители прокладывают дождевую канализацию, формируют дорожные насыпи и основания под локальные очистные сооружения. Протяженность новой дороги составит 5,2 км, движение организуют по четырем полосам. Проект предусматривает обустройство пешеходных зон, велодорожек, светофоров, остановок и шумозащитных экранов.

Ожидается, что запуск движения в 2027 году позволит разгрузить «старое» Пятницкое шоссе и сократить время в пути на 20–30 минут.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья размещена в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.