В Красногорске начали асфальтировать дорогу Путилково – Пятницкое шоссе

Строители приступили к укладке асфальта на участках основного хода новой дороги «Путилково – Пятницкое шоссе» в горокруге Красногорск. Общая готовность объекта составляет около 70%, открыть рабочее движение планируется в конце 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы сосредоточены на строительстве моста через реку Журавку и устройстве основного хода. Готовность моста достигла 94%: завершено устройство опор и пролетного строения, смонтированы металлические ограждения. Параллельно ведется устройство песчаного подстилающего слоя и щебеночного основания, на отдельных участках началась укладка асфальта. Ежедневно на площадке задействованы 18 рабочих и 8 единиц техники.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что новый объект обеспечит связь микрорайонов с Пятницким шоссе и улучшит дорожную ситуацию на Путилковском шоссе.

Участок строительства проходит от примыкания к Пятницкому шоссе до границы жилой застройки в Путилково. Протяженность четырехполосной дороги составит 1,8 км. Проектом предусмотрены одноуровневая кольцевая развязка, пешеходная зона и велодорожка.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.