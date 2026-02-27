В Красногорске на дублере Пятницкого шоссе приступили к укреплению основания дороги

В Красногорске продолжается строительство дублера Пятницкого шоссе, который пройдет от примыкания к «старому» Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное до выездной дороги из д. Юрлово. В Минтрансе Подмосковья пояснили, что на дороге будут построены 2 путепровода, мост через р. Синичку и разворотная петля при выезде на «старое» Пятницкое шоссе.

«Общая строительная готовность дублера составляет более 30%. Работы проводятся в основном на искусственных сооружениях. Сейчас ведется монтаж и укрупнительная сборка металлоконструкций, устройство монолитных стенок и облицовка армогрунтовых насыпей. Также строители приступили к укреплению основания дороги текстильно-песчаными сваями. Всего на стройплощадке работают порядка 140 рабочих и более 40 единиц техники», — рассказали в ведомстве.

Одновременно с этим ведется строительство систем водоотведения, газопровода и дренажных сетей, выполняются работы по переустройству коммуникаций.

Новая дорога улучшит дорожную ситуацию на Пятницком шоссе и обеспечит транспортную доступность жителей близлежащих населенных пунктов. Дорога позволит водителям сэкономить 20-30 минут. Также снизится загрузка «старого» направления Пятницкого шоссе, Движение по дороге (5,2 км) будет осуществляться по 4 полосам. Для удобства и безопасности жителей будут обустроены пешеходные зоны, велодорожки, светофоры, остановки и шумозащитные экраны.

Открыть движение по дороге запланировано на 2027 год. Срок запуска рабочего движения был перенесен в связи с корректировкой проектной документации.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.