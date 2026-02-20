В Красногорске к концу 2026 года откроют движение на шести дорогах

Строительные работы на семи дорожных объектах общей протяженностью около 24 км продолжаются в городском округе Красногорск. В этом году планируется открыть рабочее движение еще на трех дорогах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сейчас работы ведутся на семи объектах, три из них уже частично открыты для проезда. До конца 2026 года планируется завершить реконструкцию дороги в деревне Сабурово, открыть движение по дороге «Путилково – Пятницкое шоссе» и запустить путепровод в Опалихе.

В районе Юрлово и Сабурово одновременно реализуется несколько проектов. Продолжается реконструкция дороги в Сабурово со строительной готовностью 34%, строится дублер Пятницкого шоссе и завершаются работы на выезде из Юрлово. Новые участки позволят снизить нагрузку на Пятницкое шоссе и улучшат транспортную доступность жилых комплексов.

В микрорайоне Путилково строят дорогу «Путилково – Пятницкое шоссе» и завершают второй этап реконструкции Путилковского шоссе с благоустройством территории. Движение по нему открыли в конце 2025 года. В Опалихе и у станции МЦД-2 «Аникеевка» продолжается строительство путепроводов через железную дорогу: в Опалихе движение планируют открыть к концу года, в Аникеевке проезд запустили в прошлом году, сейчас обустраивают съезды и завершают строительство очистных сооружений.

В микрорайоне Красногорский в 2026 и 2027 годах начнется строительство еще двух дорог — «Волоколамское шоссе – Нахабино» протяженностью 0,3 км с мостом и велодорожкой и реконструкция участка «Волоколамское шоссе – Козино – Нефедьево» длиной 0,5 км с расширением до четырех полос. Завершить работы планируют в 2027 и 2028 годах соответственно.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.