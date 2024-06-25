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В Красногорске 26 июня ограничат движение на улицах Заповедная и Архангельская

26 июня между ул. Заповедной и ул. Архангельской в г. о. Красногорск с 08:00 до 21:00 будет перекрыто движение, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Перекрытие планируется в связи с проведением работ по строительству кабельных линий и подъему вентиляционного оборудования на кровли строящихся многоквартирных жилых домов.

Водителям нужно быть внимательными и выбирать пути объезда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.