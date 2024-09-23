В Котельниках прошло профилактическое мероприятие «Детское кресло»

В целях предупреждения и пресечения нарушений правил перевозки детей в автомобиле было проведено профилактическое мероприятие «Детское кресло», в ходе которого сотрудники Люберецкой Госавтоинспекции провели разъяснительную беседу с водителями о важности использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей в автомобиле, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сотрудники проверили более 97 водителей транспортных средств, среди участников дорожного движения выявлено одно нарушение.

Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.