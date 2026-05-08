В Котельниках начали перенос теплосетей для выезда на шоссе

Строители приступили к переустройству теплосетей в рамках строительства нового выезда на Дзержинское шоссе в Котельниках. Общая готовность объекта составляет 6%, завершить работы планируют в первом квартале 2027 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Котельниках продолжается строительство нового выезда на Дзержинское шоссе. Сейчас специалисты переустраивают инженерные коммуникации. В рамках проекта реконструируют Кузьминскую улицу протяженностью более 500 метров и построят новый участок дороги длиной свыше 560 метров, который соединит ее с Дзержинским шоссе.

«Общая строительная готовность составляет 6%. На строительной площадке задействованы 10 рабочих, 3 инженерно-технических специалиста и 3 единицы техники. На объекте продолжается переустройство водопровода и хозяйственно-бытовой канализации. Готовность водопроводных сетей составляет 50%, канализации — 90%. Сейчас строители приступили к переустройству теплосетей», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Движение по новой дороге организуют по двум полосам. На всем протяжении обустроят тротуары, четыре остановки общественного транспорта и парковку на 63 автомобиля. Из них 31 место предназначено для посетителей поликлиники, еще 32 разместят вдоль проезжей части.

Ожидается, что дорога улучшит транспортную доступность более чем для 3 тыс. жителей. Она обеспечит подъезд к поликлинике и строящемуся жилому комплексу «Дюна», а также упростит выезд на Дзержинское шоссе для микрорайонов Белая Дача, Ковровый и Опытное Поле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник. Одна из них в Котельниках на 400 посещений в смену откроется в начале июня.

«Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся. Важно, чтобы оборудование работало, ну и, конечно, были врачи — и общей практики, и узкие специалисты. Наша задача — создать для них все условия, в том числе позаботиться о тех, кого мы приглашаем из других регионов: из Астрахани, Башкирии, Кемерово, как здесь. У нас достаточно продолжительное время действует программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки», — рассказал глава региона.