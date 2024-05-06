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В Котельниках эвакуировано более 100 машин из-за неправильной парковки с февраля

С 5 февраля 2024 года МТДИ Московской области совместно с ГУСТ Московской области в рамках переданных полномочий осуществляются мероприятия, направленные на решение проблемы «запаркованности» на территории г. о. Котельники, сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

За последние три месяца за нарушение правил парковки на проезжей части и во дворах жилых домов: эвакуировано 107 транспортных средств; составлено 129 протоколов об административном правонарушении.

Помимо этого, в ходе проведения мероприятий также активно борются с незаконными пассажирскими перевозками. Выявлено 139 фактов осуществления перевозок легковым такси водителями без соответствующей разрешительной документации.

На каждого водителя составляется 5 административных протоколов на общую сумму 10 тыс. рублей, а также производится эвакуация транспортного средства. Чтобы забрать эвакуированный автомобиль владельцу, необходимо оплатить еще 6 тыс. рублей.

По просьбе Главного управления региональной безопасности Московской области, пилотный проект был запущен именно в Котельниках. Ранее были подведены итоги первых рейдов по выявлению несанкционированных парковок в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.