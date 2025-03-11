В Котельниках эвакуировали более 1 тыс машин с неправильной парковкой за февраль
Фото - © Администрация городского округа Котельники
Глава городского округа Котельники Михаил Соболев провел еженедельное оперативное совещание. В нем приняли участие заместители, сотрудники Муниципального центра управления регионом, руководители муниципальных предприятий и управляющие компании округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
С докладом о работе за февраль выступил отдел по взаимодействию с правоохранительными органами в сфере безопасности и правопорядка.
За прошедший месяц: составлено 109 протоколов за нарушение иностранными гражданами правил въезда или режима пребывания в Российской Федерации; 29 иностранных граждан отправлено в ЦВСИГ; возбуждено 2 уголовных дела по фиктивной постановке на миграционный учет иностранных граждан; сотрудниками ОГИБДД проверено 3546 автотранспортных средств, эвакуирован 1001 автомобиль.
Кроме того, в отделе полиции «Котельники» был сформирован штат взвода патрульно-постовой службы. Сотрудники взвода осуществляют патрулирование на территории округа по охране общественного порядка и выезды на место происшествий.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.