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В Котельниках эвакуировали более 1 тыс машин с неправильной парковкой за февраль

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев провел еженедельное оперативное совещание. В нем приняли участие заместители, сотрудники Муниципального центра управления регионом, руководители муниципальных предприятий и управляющие компании округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

С докладом о работе за февраль выступил отдел по взаимодействию с правоохранительными органами в сфере безопасности и правопорядка.

За прошедший месяц: составлено 109 протоколов за нарушение иностранными гражданами правил въезда или режима пребывания в Российской Федерации; 29 иностранных граждан отправлено в ЦВСИГ; возбуждено 2 уголовных дела по фиктивной постановке на миграционный учет иностранных граждан; сотрудниками ОГИБДД проверено 3546 автотранспортных средств, эвакуирован 1001 автомобиль.

Кроме того, в отделе полиции «Котельники» был сформирован штат взвода патрульно-постовой службы. Сотрудники взвода осуществляют патрулирование на территории округа по охране общественного порядка и выезды на место происшествий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.