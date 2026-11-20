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В Королеве завершат капремонт моста на улице Циолковского в 2027 году

Рабочие начали первый этап капитального ремонта моста на улице Циолковского в Королеве. Завершить работы планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На мосту на улице Циолковского сняли старое покрытие. Сейчас рабочие приступают к демонтажу межбалочных креплений и расчистке опорных узлов. Затем строители полностью заменят опоры, установят новые несущие элементы, уложат гидроизоляцию и асфальт.

На время ремонта изменилась схема движения на перекрестке с Октябрьским бульваром. Автомобили направили по временному объездному мосту, где открыто по одной полосе в каждом направлении. Чтобы снизить риск заторов, светофоры перенастроили: зеленый сигнал теперь горит дольше.

Ранее проектно-сметная документация получила положительное заключение ГАУ «Мособлгосэкспертиза». Завершение капитального ремонта запланировано на 2027 год. Временные ограничения необходимы для проведения работ, которые повысят надежность и безопасность моста.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.