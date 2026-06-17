В Королеве устранили более 2600 ям на дорогах с начала года

Дорожные службы Королева с начала 2026 года устранили 2 638 ям на улично-дорожной сети и во дворах города. Работы выполнили специалисты МБУ «Автобытдор», общая площадь ремонта превысила 18 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Параллельно с капитальным ремонтом в Королеве продолжают устранять локальные дефекты покрытия. С начала года специалисты МБУ «Автобытдор» ликвидировали 2 638 ям. Общая площадь восстановленного асфальта составила более 18 тыс. кв. метров.

Особое внимание уделили дворовым территориям. Завершен этап ямочного ремонта большими картами площадью от 25 кв. метров по адресам: улица Горького (дома 45, 6А, 6Б, 6В), улица Сакко и Ванцетти (дома 30, 30а, 30б, 32, 32а), проспект Космонавтов (дом 41к1), микрорайон Первомайский, улица Учительская (дом 2). В рамках этого этапа обновили 12 тыс. кв. метров покрытия и устранили 110 ям.

Ремонт большими картами также провели на магистралях с высокой интенсивностью движения — улицах Пионерская, Ленина и Калининградская. Суточный трафик на этих дорогах достигает 76 тыс. автомобилей. Работы по ямочному ремонту в городе продолжаются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.