В Королеве установят новые дорожные знаки для обеспечения безопасности

В Королеве активно ведутся работы по улучшению дорожной безопасности. Рабочая группа объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения приняла решение о установке новых дорожных знаков на нескольких улицах города, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ближайшее время планируется установка дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» в следующих местах:

ул. Орджоникидзе, вблизи дома 1 на улице Мичурина;

ул. Корсакова;

ул. Гаражный тупик, вблизи дома 1.

Данные меры направлены на предотвращение несанкционированной парковки и повышение уровня безопасности для всех участников дорожного движения.

Дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» указывает на отрезок дороги, где нельзя останавливать автомобиль. В зависимости от ситуации и дополнительной таблички водителям запрещено останавливаться на участке за ним или перед ним. В этих местах также автоматически запрещается стоянка машин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.