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В Королеве стартует ремонт асфальтового покрытия на автодорогах

В Королеве стартует ремонт асфальтового покрытия на автодорогах, передает пресс-служба администрации городского округа.

Ремонт проходит по следующим адресам: ул. Пионерская; ул. Исаева; ул. Полевая, мкр. Болшево; ул. Декабристов; ул. Лесопарк.

Автомобилистов просят воздержаться от парковки транспортных средств вдоль дорог по указанным адресам, чтобы не мешать рабочим и технике.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.